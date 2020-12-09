- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek - Son Dakika

- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek

09.12.2020 14:37

- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB Liderler Zirvesi kapsamında 10-11 Aralık'ta Brüksel'de uzun bir aradan sonra ilk defa yüz yüze bir araya gelecek.

- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek

BRÜKSEL - Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB Liderler Zirvesi kapsamında 10-11 Aralık'ta Brüksel'de uzun bir aradan sonra ilk defa yüz yüze bir araya gelecek.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Covid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, güvenlik ve dış ilişkiler konularını görüşmek için bir araya gelecek. AB liderlerinin zirve toplantısında Covid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaları, aşılama stratejileri ve asıların dağıtımı gibi konuları görüşülecek. Avrupa birliği 6 aşı geliştiricisi şirketle anlaşmalar yaptı, 2 milyar doz asi siparişi verdi.

İklim değişikliği

AB liderleri, 2030 için yeni bir emisyon azaltma hedefi üzerinde anlaşmaya varmayı amaçlıyor. Bu hedef, Avrupa Birliği'nin 2020'nin bitiminden önce Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesine katkısını sunmasını sağlayacak. Avrupa Konseyi, güvenlik konularını ve internet üzeri dahil olmak üzere terör ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele konularını ele alacak. Müzakerelerden bir diğerleri ise son dönemde Türkiye ile Yunanistan ve AB arasında gerginliğe yol açan Doğu Akdeniz'deki durum, Türkiye-AB ilişkileri, Brexit müzakereleri oluşturacak. AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere'nin AB ile olan müzakereleri özellikle ticari konuları ele alınacak.

Ek olarak, AB Liderleri 11 Aralık'ta Euro Zirvesi için bir araya gelecek. Zirve bankacılık birliğine ve sermaye piyasaları birliğine odaklanacak.

- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek
- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek
- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek
- AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Brüksel, Aralık, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - AB liderleri uzun aranın ardından yarın yüz yüze görüşecek - Son Dakika


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