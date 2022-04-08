AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti - Son Dakika
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AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti

08.04.2022 22:28

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.

AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti
AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti
AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti

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AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB liderleri von der Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti - Son Dakika


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