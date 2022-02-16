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AB liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek - Son Dakika

AB liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

16.02.2022 19:20
AB liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi öncesinde gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Avrupa Birliği- Afrika Birliği Zirvesi öncesinde gayriresmi olarak Ukrayna- Rusya krizini görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek. Avrupa Konseyi sözcüsü Barend Leyts sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi öncesinde, saat 12.30'da Avrupa Konseyi üyelerinin Rusya-Ukrayna ile ilgili son gelişmelerin durumu hakkında bir saatlik gayriresmi toplantısı olacak" dedi.

(Melike Yazır/İHA)

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Afrika, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek - Son Dakika
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