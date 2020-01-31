AB liderlerinden Brexit sonrası

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından yeni bir dönemin başlayacağı, kalan 27 üyenin ise daha güçlü bir AB için çalışacağı mesajını verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Brüksel'de Brexit'e ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, "Bugün AB için istisnai bir gün. Karışık duygular içerisindeyiz. Birinin ayrılması hiçbir zaman mutlu bir an olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Michel, tüm enerjilerini daha güçlü ve istekli bir AB için harcayacaklarını söyledi.

Michel, AB'nin "27 güçlü demokrasisi ve güçlü bir tek pazarı" olduğunu belirterek, "İngiltere, AB standartlarından uzaklaştıkça, tek pazara erişimi de o ölçüde kısıtlanacak." dedi.

AB'nin Brexit'ten nasıl bir ders çıkarması gerektiği sorusuna Michel, "AB, vatandaşlarının duygularına daha fazla eğilmeli ve onların hayatına kattıklarını açıklamalı." yanıtını verdi.

AP Başkanı David Sassoli ise "Avrupa için yeni bir çıkış noktasındayız. Birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu unutmamalıyız." dedi

Taraflar arasında gelecekte yürütülecek müzakerelerin de zorlu olacağına işaret eden Sassoli, "Ortak çıkarlarımız bulunduğu için dost kalmaya devam edeceğiz. Bu ayrılık acı veren bir yaralanma." diye konuştu.

Sassoli, AB'nin çıkarlarını "dostane" şekilde korumaya devam edeceğine işaret etti.

"Ne iyimseriz ne kötümser"

Von der Leyen de konuşmasında Brexit'le ilgili, "Ne iyimseriz ne kötümseriz, kararlıyız." dedi.

İngiltere'nin 1 Şubat itibariyle AB'den çıkacağını anımsatan Von der Leyen, "Yarın güneş doğarken 27 ülkeyle birliğimizin yeni bir bölümü başlayacak. Yarın, İngiltere'nin yaklaşık yarım yüzyıllık üyeliği bitecek. İngiltere, birliğe ilk katıldığında 6 ülke varken yarın 27 üye ülke olacak." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, son 47 yılda AB'nin siyasi ve ekonomik olarak güç kazandığını hatırlatarak, "Güç, yalnızlıktan değil birliktelikten gelir." diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 27 ülkeli, 440 milyon vatandaşlı, 24 farklı dil konuşan AB benzeri bir yapı bulunmadığına dikkati çeken Von der Leyen, "İngiltere ile gelecekte olabilecek en iyi ilişkiyi kurmak istiyoruz ama bu ilişki üyelik kadar yakın olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa için Yeni Bir Şafak"

Diğer yandan, AB başkanlarının birlikte kaleme aldığı "Avrupa için Yeni Bir Şafak" başlıklı makalede, İngiltere'nin 45 yıllık AB üyeliğinin sona ereceği anımsatıldı.

Başkanlar, İngiltere'ye olan bağlılıklarının "AB üyeliğinden öteye gittiğini" belirterek, varılan ayrılık anlaşmasının iki taraf için de "adil" olduğunun altı çizildi.

Tarafların artık geleceğe bakması gerektiğine işaret eden başkanlar, İngiltere ile AB arasında ne kadar yakın bir ortaklık inşa edileceğinin alınacak kararlara bağlı olduğunu kaydetti.

- "Üye olmadan üyeliğin avantajlarından faydalanılamaz"

"Üye olmadan üyeliğin getirdiği avantajlardan faydalanmak mümkün değil." vurgusunu yapan Von der Leyen, Sassoli ve Michel, "İngiltere, AB üyesi olmasa da Avrupa'nın bir parçası olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere'nin dış ilişkiler, savunma ve güvenlik konularında birlikte çalışmaya devam edeceğine dikkati çeken başkanlar, iyi niyet ve kararlılıkla gelecekte kalıcı ve olumlu bir ortaklık kurulacağından emin olduklarını belirtti.

"Yarın Avrupa için yeni bir şafak" mesajını veren başkanlar, Brexit sürecinin üye ülkeleri birbirine daha yakınlaştırdığını savundu.

- "Birlikte güçlüyüz"

AB başkanları, büyük rekabet ve karmaşık bir jeopolitik ortamda AB üyelerinin güçlerini birleştirmeye devam edeceğini belirterek, "Büyüklük önem taşıyor. Hiçbir ülke tek başına iklim değişimiyle mücadele edemez, dijital geleceğe çözümler üretemez ve farklı seslerin yükseldiği bir dünyada güçlü bir sese sahip olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin birlikte hareket ederek güçlü kalabileceğinin altını çizen başkanlar, "Yarın güneş doğar doğmaz iş devam edecek." görüşünü paylaştı.