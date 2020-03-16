AB liderlerinden "koronavirüs" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB liderlerinden 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika

AB liderlerinden "koronavirüs" toplantısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede liderlerin mesafeli oturup uzaktan selamlaşması dikkat çekti.

AB liderlerinden koronavirüs toplantısı

Avrupa Merkez Bankası, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:21 Kaynak: AA
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