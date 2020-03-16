AB liderlerinden "koronavirüs" toplantısı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:21 Kaynak: AA
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