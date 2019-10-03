Son Dakika Haberleri: AB liderlerinden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyeliğine güçlü destek
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AB liderlerinden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyeliğine güçlü destek

3 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin açılmasını talep etti.

AB liderlerinden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyeliğine güçlü destek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin açılmasını talep etti.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve 1 Kasım'da görevini devralacak Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ortak bir mektup kaleme alarak üye ülke liderlerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Mektupta, AB'nin "stratejik bir seçimle" karşı karşıya olduğunun altı çizilerek, "AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerini açıp açmaması, birliğin sözünü tutup tutmadığını ve geleceğe yönelip yönelemeyeceğini test edecek." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinden geçtiğine işaret edilen mektupta, AB'nin "uluslararası rolünü" yerine getirmesi ve çıkarlarını koruması için bu ülkelerin Avrupa'ya entegre edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Müzakereleri başlatmanın tam zamanı"

"Kuzey Makedonya ve Arnavutluk onlardan istenilenleri yerine getirdi." vurgusu yapılan mektupta "İki ülkeyle üyelik müzakerelerini başlatmanın şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

AB liderleri 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek. Mevcut AB yönetiminin son kez düzenleyeceği zirvede, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyelik sürecine ilişkin önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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