AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret - Son Dakika

AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye- Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi. AB heyetini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis karşıladı. Mitsotakis ile beraberindeki AB heyeti, helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırına gelerek incelemelerde bulundu. - ATİNA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar
Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:31:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]