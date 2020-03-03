AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret - Son Dakika

AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret

21 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

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Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye- Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi. AB heyetini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis karşıladı. Mitsotakis ile beraberindeki AB heyeti, helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırına gelerek incelemelerde bulundu.

(İHA)

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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