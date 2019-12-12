AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride - Son Dakika Dünya

AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride

6 saat önce

Çevreci örgüt Greenpeace, Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiği gün Brüksel'de, AB liderlerine seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı. Yeni Europa Binası'na tırmanan 28 eylemci, binaya arka fonu alevlerden oluşan, üzerindeyse "İklim için acil durum" yazılı pankart astı.

AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride, System.String[]

Çevreci örgüt Greenpeace, Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiği gün Brüksel'de, liderlere seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı.


Zirvenin yapıldığı Yeni Europa Binası'na tırmanan 28 eylemci, binaya arka fonu alevlerden oluşan, üzerindeyse "İklim için acil durum" yazılı pankart astı. O esnada binayı çevreleyen 30'un üzerinde Greenpeace üyesi de acil durumlar için kullanılan siren çaldı. Aktivistler yaklaşık 7 dilde açtığı, birinde "Çözümü erteleyenler binanın içinde" yazılı küçük pankartlarla da siyasetçilere tepki gösterdi.

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Avrupa Birliği, Greenpeace, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:46 
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