AB, Macaristan'ın 7,5 milyar euro fonunu askıya almak istiyor - Son Dakika
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AB, Macaristan'ın 7,5 milyar euro fonunu askıya almak istiyor

18.09.2022 15:03
AB, Macaristan'ın 7,5 milyar euro fonunu askıya almak istiyor

Avrupa Komisyonu Macaristan'a gönderilecek 7,5 milyar euro değerindeki AB fonunu askıya almak istiyor.

Avrupa Komisyonu Macaristan'a gönderilecek 7,5 milyar euro değerindeki AB fonunu askıya almak istiyor. Buna gerekçe olarak ülkedeki yolsuzluk iddiaları ve hukuk devleti ihlalleri gösteriliyor.Avrupa Komisyonu Macaristan'a gönderilecek 7,5 milyar euro değerindeki Avrupa Birliği (AB) fonunu askıya almak istiyor. AB Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Pazar günü yaptığı açıklamada karara Macaristan'daki yolsuzluk iddiaları, AB fonlarının doğru yönetilememesi ve hukuk devleti ihlallerini gerekçe olarak gösterdi. Hahn açıklamasında, "Bu karar, Komisyon'un AB bütçesini korumak istemesinin bir göstergesi, Avrupa Komisyonu yaklaşık 7,5 milyar euro değerindeki fonları askıya almayı tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu miktar Macaristan'a, ekonomisini ve altyapısını AB standartlarına uygun hale getirmesi için ayrılan "AB'ye uyum fonu" kapsamında veriliyor. Fonun askıya alınması için, AB'nin 27 üye ülkesi arasında "nitelikli çoğunluk" gerekiyor. Bu da 27 ülkenin yüzde 55'ine, yani AB nüfusunun en az yüzde 65'ine tekabül ediyor.

Avrupa Komisyonu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı demokratik kurumlara zarar vermek, medyayı kontrol etmek ve azınlık haklarını ihlal etmekle suçluyor.

Macaristan, bütçe kontrolleri yürütmesi için bağımsız bir bilirkişi atanacağını duyurdu. Johannes Hahn, Macaristan'ın sorunları çözmeyi teklif etmesini "doğru yolda bir adım" olarak değerlendirerek, alınacak önlemlerin takibi yapıldığı ve düzgün bir şekilde uygulandığı takdirde Komisyon'un endişelerinin giderilebileceğini ifade etti.

"Macaristan artık demokrasi değil"

AB geçen hafta, Macaristan'ın Birlik'in demokratik değerlerine zarar verdiği konusunda endişelerini dile getirmişti. Macaristan medyasının haberine göre Orban yönetimi Pazartesi günü yeni düzenlemeler duyuracak. AB yasama organlarının temsilcileri, Orban rejimini "liberal olmayan demokrasi" olarak tanımlarken; Avrupa Parlamentosu üyesi Gwendoline Delbos-Corfield, "İlk defa bir AB kurumu, Macaristan"ın artık bir demokrasi olmadığı acı gerçeğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

AP,AFP/ AI,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Johannes Hahn, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Macaristan'ın 7,5 milyar euro fonunu askıya almak istiyor - Son Dakika

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