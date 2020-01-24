AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor - Son Dakika Dünya

AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi.

AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor.


AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi.

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Avrupa Birliği, Charles Michel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:56 
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