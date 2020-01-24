Son Dakika › Dünya › AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor - Son Dakika Dünya
AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:56
Son Dakika Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir AB'den Elazığ'daki deprem için "dayanışma" mesajları geldi Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı