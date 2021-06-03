AB mahkemesi, Almanya'nın hava kirliliğiyle yeterince mücadele etmediğine karar verdi

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Almanya'nın hava kirliliğine neden olan azot dioksit (NO2) miktarını sınırlamaya yönelik yeterli tedbir almadığına ve birlik mevzuatına aykırı davrandığına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun hava kirliliği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davayı karar bağladı.

Almanya'nın AB hava kalitesi kurallarını ihlal ettiğine dikkati çekilen kararda, "Almanya, 2010 ve 2016 yılları arasında devamlı ve sistematik bir şekilde azot dioksit (NO2) sınır değerlerini aştı." denildi.

Mahkeme, Almanya'nın aralarında Berlin, Münih ve Hamburg gibi büyük şehirlerini de içeren 26 bölgesinde sınır değerleri düşürmeye yönelik uygun önlemleri zamanında alma yükümlülüğünü de ihlal ettiğine karar verdi.

AB Komisyonu, 2018 yılında Almanya'nın hava kirliliği değerlerini aştığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.

AB mevzuatına göre, havadaki azot dioksit miktarı ortalamasının metreküp başına 40 mikrogramı geçmemesi gerekiyor.