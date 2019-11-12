Son Dakika Haberleri: AB mahkemesi: İsrail, işgal topraklarında ürettiği malları etiketlemeli
Son Dakika Güncel AB mahkemesi: İsrail, işgal topraklarında ürettiği malları etiketlemeli - Son Dakika

AB mahkemesi: İsrail, işgal topraklarında ürettiği malları etiketlemeli

8 saat önce

Avrupa Adalet Divanı, İsrail işgali altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşe belirtilmesi gerektiğine hükmetti.

AB mahkemesi: İsrail, işgal topraklarında ürettiği malları etiketlemeli, System.String[]

Avrupa Adalet Divanı, İsrail işgali altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşe belirtilmesi gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, iki İsrail şirketinin Fransa'ya karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, AB'de coğrafi kökene göre etiketleme uygulamasının tüketiciye "sağlık, ekonomi, çevre, sosyal ve etik unsurları" göz önünde bulundurma imkanı tanıdığına dikkati çekilerek tüketicinin işgal altındaki topraklarda üretilen ürünleri "etik" kaygılar nedeniyle tercih etmeme olasılığı bulunduğu ifade edildi.

"İsrail devleti tarafından işgal edilen topraklarda üretilen malların üzerindeki etiketlerde hangi yerleşim yerlerinden geldiği ve menşei belirtilmeli." ifadelerine yer verilen kararda, tüketicinin, ürünün uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği bir bölgeden geldiğini bilme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

AB Komisyonu 2015'te, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerde "İsrail malı" etiketi kullanılmasını engelleyen bir karar almıştı.

AB, İsrail'in yerleşim yerleri politikasının yasa dışı olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtiyor.

Avrupa Birliği, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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