AB mahkemesinden Adidas'a: 3 şeritli logonun mülkiyet hakkı size ait değil
1 saat önce
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Almanya merkezli spor, giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın 3 şeritli logosunun herhangi bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:53
Genel Mahkemesi, Almanya
merkezli spor, giyim ve ayakkabı firması Adidas
'ın 3 şeritli logosunun herhangi bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.
Mahkeme, üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun "ayırt edici" bir özellik taşımadığını belirtti.
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