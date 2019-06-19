Son Dakika Haberleri: AB mahkemesinden "Adidas" kararı
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AB mahkemesinden "Adidas" kararı

13 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti.

AB mahkemesinden
Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli spor giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın logosu hakkındaki davayı karara bağladı.
Mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.
Adidas, söz konusu logosunu 2014 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka olarak kayıt ettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016 yılında söz konusu marka kararını iptal ettirmişti. Adidas, iptal kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:52 Kaynak: AA
Lüksemburg, Avrupa Birliği, Adidas, Ekonomi
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