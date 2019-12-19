AB mahkemesinden Airbnb kararı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB mahkemesinden Airbnb kararı - Son Dakika Ekonomi

AB mahkemesinden Airbnb kararı

6 saat önce

Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.

AB mahkemesinden Airbnb kararı, System.String[]

Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız turizm ve otelcilik derneğinin Airbnb'ye karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Aribnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik uygulanan katı kurallara tabi olmadığına karar verdi.

Fransa'daki oteller, Airbnb platformunun sektörde haksız biçimde rekabet ettiğini ve ülkenin kat mülkiyeti kanununa aykırı davrandığını iddia etmişti.

Avrupa Birliği, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29'uncu sırada tamamladı
Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
19:50 Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi
19:46 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:17 Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:57 Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:14 Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 20:11:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB mahkemesinden Airbnb kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]