Son Dakika Haberleri: AB mahkemesinden internette "unutulma hakkı" kararı
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AB mahkemesinden internette "unutulma hakkı" kararı

1 saat önce

Avrupa Adalet Divanı, Google'nin internet aramalarında "unutulma hakkı" uygulamasının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için geçerli olduğuna, bunun tüm dünyada uygulanması gerekmediğine hükmetti.

AB mahkemesinden internette

Avrupa Adalet Divanı, Google'nin internet aramalarında "unutulma hakkı" uygulamasının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için geçerli olduğuna, bunun tüm dünyada uygulanması gerekmediğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, internette unutulma hakkı ile ilgili davayı karara bağladı.

Mahkeme, unutulma hakkı kapsamındaki verilerin arama motorlarının AB dışındaki bütün sürümlerinden kaldırılması gerekmediğine hükmetti.

Kararda, AB yasaları uyarınca bir arama motorunun unutulma hakkını birlik üyesi ülkelerde uygulamak zorunda olduğu kaydedildi.

- Unutulma hakkı

Unutulma hakkıyla birey ve kurumlar, internet ortamında kendilerine ilişkin yapılan aramalarda yer alan fotoğraf, bilgi ve kişisel verilerin kaldırılmasını talep edebiliyor. Bu talep doğrultusunda Google'nin arama sonuçlarında söz konusu verileri göstermemesi gerekiyor.

Avrupa Adalet Divanı, 2014 yılında Google'ye karşı açılan bir davada vatandaşların talep etmesi halinde onlarla ilgili ilgisiz ve geçersiz bilgilere yönelik linklerin arama motorlarından silinmesi gerektiğine hükmetmişti.

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Google, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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