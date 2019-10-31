Son Dakika Haberleri: AB mahkemesinden sığınmacı görüşü
Son Dakika Güncel AB mahkemesinden sığınmacı görüşü

AB mahkemesinden sığınmacı görüşü

6 saat önce

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sığınmacıları zorunlu paylaşımını öngören kota sistemini uygulamayarak AB hukukunu ihlal ettiği yönünde görüş verdi.

AB mahkemesinden sığınmacı görüşü, System.String[]

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sığınmacıları zorunlu paylaşımını öngören kota sistemini uygulamayarak AB hukukunu ihlal ettiği yönünde görüş verdi.

Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercisi olan Avrupa Adalet Divanının Başsavcısı Eleanor Sharpston, AB Komisyonunun Çekya, Macaristan ve Polonya'ya karşı zorunlu kota sistemine uymamaları nedeniyle açtığı dava hakkında görüş bildirdi.

Başsavcı Sharpston, "Mahkeme, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın geçici ve belli bir süre uygulanması planlanan zorunlu kota sistemine uymayarak AB hukuku çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediklerine hükmetmeli." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu 2015 yılında göç krizinin ön saflarında yer alan İtalya ve Yunanistan üzerindeki yükü azaltmak için üye ülkelerin zorunlu kota sistemiyle 160 bin sığınmacıyı yeniden yerleştirmesine yönelik bir karar almıştı.

Çekya, Macaristan ve Polonya bu karara karşı çıkarak sığınmacı almayı reddetmişti. Bunun üzerine AB Komisyonu söz konusu üç ülke hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açmıştı.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Macaristan, Polonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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