AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı - Son Dakika Ekonomi

AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı

6 saat önce

Avrupa Adalet Divanı, uçakta dökülen sıcak kahvenin verdiği zarardan hava yolu şirketinin sorumlu olduğuna hükmetti.

AB mahkemesinden uçakta dökülen kahve kararı, System.String[]

Avrupa Adalet Divanı, uçakta dökülen sıcak kahvenin verdiği zarardan hava yolu şirketinin sorumlu olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avusturya hava yolu şirketi Niki Luftfahrt'a açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, uçaklarda meydana gelebilecek kazalardan hava yolu şirketlerinin sorumlu olduğuna karar verdi.

Kararda, uçaklardaki katlanabilir masadan bilinmeyen bir nedenle devrilerek bir yolcunun yanmasına neden olan sıcak kahvenin hava yolu şirketinin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Mahkeme, söz konusu durumun bir başka yolcu veya üçüncü taraf nedeniyle ortaya çıktığının kanıtlanması halinde ise şirketin sorumlu olmayabileceğini ifade etti.

Dava, İspanya'dan Avusturya'ya gerçekleştirilen uçuş sırasında bir yolcunun masasındaki kahvenin bilinmeyen bir nedenle devrilmesi ve yanındaki küçük kızı yakması nedeniyle açılmıştı.

Avrupa Birliği, Avusturya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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