Son Dakika Haberleri: AB Mahkemesinden Vergi Muafiyeti Kararı

AB Mahkemesinden Vergi Muafiyeti Kararı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Belçika'da çok uluslu şirketlere sağlanan vergi muafiyetlerini hukuka uygun buldu.

AB Mahkemesinden Vergi Muafiyeti Kararı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Belçika'da çok uluslu şirketlere sağlanan vergi muafiyetlerini hukuka uygun buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Belçika ve Magnetrol şirketinin AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Belçika tarafından sağlanan vergi muafiyetlerine ilişkin AB Komisyonu kararının iptal edilmesine hükmetti.

Belçika'da çok uluslu şirketlerin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından yasa dışı bulunmuştu.

AB Komisyonu, Belçika'daki vergi sisteminden faydalanmış 35 şirketten 700 milyon avroluk ödenmemiş verginin toplamasını talep etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Belçika, Avrupa Birliği, Ekonomi
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