AB, Malezya'nın aşı sertifikasını tanıma kararı aldı - Son Dakika
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AB, Malezya'nın aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

04.04.2022 15:58
AB, Malezya'nın aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

KUALA Avrupa Birliği'nin (AB), Malezya'nın "MySejahtera" uygulamasına kayıtlı aşı sertifikasını tanıma kararı aldığı bildirildi.

KUALA Avrupa Birliği'nin (AB), Malezya'nın "MySejahtera" uygulamasına kayıtlı aşı sertifikasını tanıma kararı aldığı bildirildi.

AB, Malezya'nın MySejahtera adlı lokal aşı sertifikasını bugünden itibaren AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına eş değer olarak tanıma talebini kabul etti.

AB'nin Malezya Büyükelçisi Michalis Rokas, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, söz konusu düzenlemeyi "iş ve turizm için güçlendirici" ifadeleriyle duyurdu.

Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, Michalis Rokas'ın paylaşımına "Malezya ve AB'yi birbirine yeniden bağlamak" tweetiyle cevap verdi.

Malezya, 1 Nisan itibarıyla "pandemiden endemiye geçiş" dönemi kapsamında salgın nedeniyle uygulamaya koyduğu birçok tedbiri kaldırdı.

Malezya, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek için 18 Mart 2020'den bu yana uluslararası sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatmıştı.

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Sosyal paylaşım sitesi, Avrupa Birliği, Twitter, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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