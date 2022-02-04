AB, Mali'deki cunta yönetiminden 5 kişiye yaptırım uygulayacak - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Mali'de geçiş hükümetinin Başbakanı Choguel Maiga'nın da aralarında bulunduğu cunta yönetiminden 5 kişiye yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi, 13 Aralık 2021'de alınan karar ve Mali'deki son gelişmelerin ardından yaptırım uygulanacak kişilerin kimler olduğunu duyurdu. Bu kişiler, Mali'de siyasi geçişin engellenmesinden sorumlu tutuldu.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Mayıs 2021'deki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Başbakanı Maiga da bulunuyor.

Diğer kişiler ise askeri cunta lideri Albay Assimi Goita'nın yakın çevresindekilerden oluşuyor. Bu isimlerin Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Albay Malick Diaw, Uzlaşı Bakanı İsmael Wague, Yeniden İnşa Bakanı İbrahim İkassa Maiga ve Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Adama Ben Diarra olduğu açıklandı.

Bu kişilere AB'ye seyahat yasağı uygulanacak. Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşları ve şirketleri doğrudan veya dolaylı olarak bu kişilere fon sağlayamayacak.

9 ayda iki darbe

62 yıllık tarihinde 5 kez darbe yaşayan Mali'de Albay Assimi Goita'nın liderliğindeki askeri cunta, 18 Ağustos 2020'de Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirdikten sonra Ulusal Geçiş Konseyi'ni kurmuştu.

Albay Goita, kendi kontrolünde kurulan Konseyde usullere uygun kabine değişikliği yapılmadığını gerekçe göstererek, 24 Mayıs 2021'de tekrar darbe yapmıştı. Goita, 7 Haziran 2021'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Mali ile Avrupa arasında gerginlik

Rus şirketi Wagner'in paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana Mali ile başka Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer'den ülkeyi terk etmesini istemiş, ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'deki cunta yönetimi "gayrimeşru" olarak nitelemiş, Sahel bölgesinde teröre karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtmişti.

Mali'deki cunta yönetimi Takuba Görev Gücü kapsamında geçen hafta konuşlanan 100 Danimarka askerinin de ülkeden ayrılmasını istemiş, bunun üzerine Danimarka ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmuştu.