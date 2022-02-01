Üye Girişi
AB: Mali'nin Fransa Büyükelçisini sınır dışı etme kararı, ülkeyi izole edecek - Son Dakika

AB: Mali'nin Fransa Büyükelçisini sınır dışı etme kararı, ülkeyi izole edecek

01.02.2022 15:04
AB: Mali'nin Fransa Büyükelçisini sınır dışı etme kararı, ülkeyi izole edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istemesinin haksız ve ülkeyi izole edecek bir eylem olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istemesinin haksız ve ülkeyi izole edecek bir eylem olduğunu belirtti.

Borrell, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in ülkeyi terk etmesini istemesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eylemin "haksız" olduğunu ifade etti.

Bu seçimin Mali'yi izole edeceğini vurgulayan Borrell, AB'nin Fransa ve Danimarka ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Borrell, durumun Mali'nin taahhütlerine saygı gösterilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Yaptırım kararı çıkabilir

Öte yandan AB yetkililerinin, Mali'deki cunta yönetiminden 5 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulayacağını bildirdiği iddia edildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Masrali de günlük basın toplantısında, 13 Aralık 2021'de Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen çerçevede yaptırım kararı alınabileceğini ancak şu anda bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.

Söz konusu çerçeve rejim, AB'nin Mali'nin barışı, güvenliği ve istikrarını bozmaktan ya da ülkenin siyasi geçişine engel olmaktan sorumlu birey ve kuruluşlara özerk olarak kısıtlayıcı tedbirler sağlamasına imkan veriyor.

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş, ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırmıştı.

Cunta yönetimi Takuba Görev Gücü kapsamında geçen hafta konuşlanan 100 Danimarka askerinin derhal ülkeden ayrılmasını istemiş, bunun üzerine Danimarka ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Danimarka, Bamako, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Mali'nin Fransa Büyükelçisini sınır dışı etme kararı, ülkeyi izole edecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:53 Vefatının 23. yıl dönümünde Barış Manço yaptırdığı okulda şarkılarıyla anıldı
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
14:29 Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:27 Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek
14:25 Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in iddiaları kafa karıştırdı! Fatma Girik öldürüldü mü?
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: AB: Mali'nin Fransa Büyükelçisini sınır dışı etme kararı, ülkeyi izole edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement