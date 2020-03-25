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AB maliye bakanları koronavirüse karşı ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı
6 saat önce
Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.
Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.
Bakanlar iki saat boyunca video konferans aracılığı ile konuyu tartıştı ancak görüş ayrılıklarından dolayı toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayımlayamadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:17
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