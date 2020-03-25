AB maliye bakanları koronavirüse karşı ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı

Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.



Bakanlar iki saat boyunca video konferans aracılığı ile konuyu tartıştı ancak görüş ayrılıklarından dolayı toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayımlayamadı.