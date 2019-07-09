Son Dakika Haberleri: AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek
Son Dakika Ekonomi Haber

AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde'a destek verdi.

AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde'a destek verdi.
AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.
AB Konseyi, maliye bakanlarının Lagarde'ın ECB başkan adaylığına destek verdiklerini açıkladı.
Lagarde'ın atanmasında ECB Yönetim Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görüşlerin alınacağı danışma sürecine geçildiği belirtilen açıklamada, AB Konseyi'nin, ECB başkan atamasını ekim ayında gerçekleştireceği kaydedildi.
AB üyesi ülke liderleri, geçen hafta, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine Lagarde'ın getirilmesi konusunda uzlaşmıştı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB Başkanı olarak atanınca bu görevi de üstlenen ilk kadın olacak.
Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde, daha önce Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:15:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB maliye bakanlarından Lagarde'a destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]