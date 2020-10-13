AB, Maraş'ın bir kısmının açılmasından endişeli - Son Dakika

Borrell, Türkiye 'den beklentilerinin bu yönde olduğunu belirterek AB'nin müzakerelerde aktif rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

BM himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını desteklediklerini ifade eden Borrell, AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne bağlı olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapalı Maraş'ın bir kısmının açılmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

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