AB, Maraş'ın bir kısmının açılmasından endişeli - Son Dakika

AB, Maraş'ın bir kısmının açılmasından endişeli
13.10.2020 11:11
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapalı Maraş'ın bir kısmının açılmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapalı Maraş'ın bir kısmının açılmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.
Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Maraş'ın statüsüne vurgu yaparak AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmasını istediğini aktardı.
BM himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını desteklediklerini ifade eden Borrell, AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne bağlı olduğunu kaydetti.
Borrell, Türkiye'den beklentilerinin bu yönde olduğunu belirterek AB'nin müzakerelerde aktif rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.
Son Dakika Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 487.2 TL'den işlem görüyor Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem Bendtner'den akılalmaz itiraflar! Eski arkadaşlarının skandallarını tek tek ifşaladı Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Adana'da sahte para kullanırken kılık değiştiren şüpheli, cinsel uyarıcı hap alırken yakayı ele verdi Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Taksim'de parfüm satma ısrarı tekme tokatlı kavga çıkarttı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı