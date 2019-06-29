AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşması tamam
7 dakika önce
AB ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13
AB ve Güney Amerika
Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Anlaşma, 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor. Anlaşma sayesinde Avrupalı şirketler 4 milyar euroya kadar gümrük vergisi ödemeyecek" dedi.
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