AB mevcut Brexit anlaşmasında kararlı
44 dakika önce
AB'nin İngiltere'de parlamentonun Brexit anlaşmasını ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından, mevcut anlaşmanın "en iyisi" olduğu yönünde tavrını koruyacağı anlaşılıyor.
AB
'nin İngiltere
'de parlamentonun Brexit anlaşmasını ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından, mevcut anlaşmanın "en iyisi" olduğu yönünde tavrını koruyacağı anlaşılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25
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