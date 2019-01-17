Son Dakika Haberleri: AB mevcut Brexit anlaşmasında kararlı

AB mevcut Brexit anlaşmasında kararlı

44 dakika önce

AB'nin İngiltere'de parlamentonun Brexit anlaşmasını ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından, mevcut anlaşmanın "en iyisi" olduğu yönünde tavrını koruyacağı anlaşılıyor.

AB mevcut Brexit anlaşmasında kararlı, System.String[]
AB'nin İngiltere'de parlamentonun Brexit anlaşmasını ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından, mevcut anlaşmanın "en iyisi" olduğu yönünde tavrını koruyacağı anlaşılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 

Ekonomi
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