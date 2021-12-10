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AB, mevzuatına "göçmenlerin araçsallaştırılması" kavramını eklemeye hazırlanıyor - Son Dakika

AB, mevzuatına "göçmenlerin araçsallaştırılması" kavramını eklemeye hazırlanıyor

10.12.2021 13:23
AB, mevzuatına "göçmenlerin araçsallaştırılması" kavramını eklemeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin mevzuatına "göçmenlerin araçsallaştırılması" kavramını ekleyeceğini, bu yöndeki çalışmalar kapsamında bugüne kadar 5 seferde 3 binin üzerinde Iraklının Belarus'tan ülkesine gönüllü dönmesinin sağlandığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin mevzuatına "göçmenlerin araçsallaştırılması" kavramını ekleyeceğini, bu yöndeki çalışmalar kapsamında bugüne kadar 5 seferde 3 binin üzerinde Iraklının Belarus'tan ülkesine gönüllü dönmesinin sağlandığını söyledi.

Schinas, Avrupa Parlamentosunda Slovenya meclisiyle ortak düzenlenen Yüksek Düzeyli Göç ve İltica Konferansı'nda konuştu.

Gelecek hafta Komisyonun Schengen sınırları kurallarını reforme etmek için yeni bir unsur önereceğini dile getiren Schinas, "Bu revizyon, yasal çerçevemizi güçlendirmeyi ve göçmenlerin siyasi araç haline getirilmesi durumlarında dış sınırları korumak için üye devletlerimize daha iyi yöntemler sağlamayı amaçlamaktadır. İlk kez AB hukukunda yasal terimlerle, 'araçsallaştırma' kavramını ve üye devletlerin sınır gözetimi, sığınma ve geri dönüşler alanında ne gibi önlemler alabilecekleri konusunda çıkarılacak sonuçları tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Belarus'tan Irak'a dönüşler

Belarus'tan AB topraklarına "benzeri görülmemiş" düzensiz göç akınının "çok büyük ve hibrit bir güvenlik saldırısı" olduğunu dile getiren Schinas, Irak, Türkiye, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretler neticesinde göçmenleri taşıyan uçuşların durdurulmasını "Avrupa'nın büyük başarısı" olarak niteledi.

Schinas, şöyle devam etti:

"Şimdi 7/24 şekilde geri dönüşler üzerinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar Irak'a 5 uçuş gerçekleşti. 3 binin üzerinde insan güvenli şekilde geri döndü. Irak makamları bizden bu gönüllü dönüşler konusunda yardım istedi. Biz de bu dönüşleri Uluslararası Göç Örgütü üzerinden gerçekleştirebilmek için ekstra fon ayırdık."

AB Yüksek Düzeyli Göç ve İltica Konferansı

Bugün üçüncüsü düzenlenen Konferans, üçüncü ülkelerle duruma özel hazırlanmış göç ortaklıkları aracılığıyla iş birliği konusu ve teklif edilmesinin üzerinden bir sene geçen Göç ve İltica Paketi'ni ele alınıyor.

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı ancak üye ülkelerin içerikle ilgili farklı tutumları nedeniyle henüz sonuç alınamadı.

Avrupa Birliği, Tragger, Belarus, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, mevzuatına 'göçmenlerin araçsallaştırılması' kavramını eklemeye hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, mevzuatına "göçmenlerin araçsallaştırılması" kavramını eklemeye hazırlanıyor - Son Dakika
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