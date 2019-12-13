AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde "oyun alanını eşitlemek" önceliğimiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde 'oyun alanını eşitlemek' önceliğimiz - Son Dakika Ekonomi

AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde "oyun alanını eşitlemek" önceliğimiz

6 saat önce

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ve iş ve ekonomi dünyasında istikrar için tarafların "çok çalışacaklarını" umduğunu söyledi.

AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ve iş ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasında istikrar için tarafların "çok çalışacaklarını" umduğunu söyledi.

Michel, ticaret görüşmelerinden Brüksel'in önceliğinin "oyun alanının eşitlenmesi"ni garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.Seçimler konusunda Boris Johnson'ı tebrik eden Michel, Tiwitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın "bir an önce" yapılmasını beklediğini belirtti.


- İstanbul
Charles Michel, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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