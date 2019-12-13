AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde

Michel, ticaret görüşmelerinden Brüksel'in önceliğinin "oyun alanının eşitlenmesi"ni garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.Seçimler konusunda Boris Johnson'ı tebrik eden Michel, Tiwitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın "bir an önce" yapılmasını beklediğini belirtti.

- İstanbul