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AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI - Son Dakika

AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI

12.11.2021 11:31

Modex Saha Tatbikatı, Tekirdağ'da başladı(2)AFAD BAŞKANI SEZER: 11 BAŞLIKTA YAPILACAKTekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, AB-Modex Saha Tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AB-Modex Saha Tatbikatı, Tekirdağ'da başladı(2)

AFAD BAŞKANI SEZER: 11 BAŞLIKTA YAPILACAK

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, AB-Modex Saha Tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ilk kez Türkiye'de yapılacağını ve Tekirdağ'da 4 farklı noktada saha aktiviteleri gerçekleştirileceğini belirten Sezer, "Tatbikatımızı AFAD Red uygulaması çıktısı olarak aldığımız 7,4 büyüklüğüne göre senaryolaştırarak arama kurtarma alt başlıklarını belirledik. Enkazda arama kurtarma, yüksek katlardan indirme, helikopter ile kurtarma, ulaşım kazasına müdahale, denizde yangına müdahale, vinçten personel kurtarma, hava aracı ile kurtarma, su altı kayıp arama, enkaz altında araç içinden kurtarma, medikal kurtarma ve yüksekten indirme gibi 11 başlıkta yapılacak" dedi.

Sezer, tatbikatın Türkiye ve katılımcı ülkelere önemli katkılar sunacağını ifade ederek, "Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan 378 personel ve 60 araç, ayrıca Türkiye'den 1337 personelimizin iştiraki ile tatbikatımızı yürütüyoruz. Tekirdağ Modex'i gerçekleştirme amacımız yabancı ekiplerin ev sahibi ülke personeli ile çalışma kapasitelerinin arttırılması. Tatbikatta ülkeye giriş prosedürleri ve acil durumlara ortak müdahale prosedürleri tüm katılımcı ülkeler tarafından benimseniyor. Ulaşım imkanları belirleniyor, süre ölçümleri yapılıyor, koordinasyon sağlanıyor, uygulamalı eğitim imkanı elde ediliyor ve deneyim kazanımı sağlanıyor. Yarın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da tatbikatımızı izleyecek" diye konuştu.

VALİ YILDIRIM: DEPREME HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Türkiye'de ilk defa yapılacak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Yıldırım, tatbikat için seçilen Tekirdağ'ın çok doğru bir alan olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Afetler çok önemli ve Türkiye coğrafyasıyla afetler ülkesi diyebiliriz. Burada 7,4 şiddetinde bir deprem senaryosu üzerinden devam edilecek. Özellikle yurt dışından gelen arkadaşlara bizim pozitif anlamda çok büyük katkılarımız olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim AFAD çalışanlarımız, AFAD gönüllülerimiz çok büyük bir tecrübeye sahip. Bu tecrübeyi uluslararası alanla paylaşmış olacağız. Bir kere daha Türkiye'nin büyüklüğünü hep birlikte göreceğiz. Gelecekte bir İstanbul depremi bekleniyor, bir İstanbul depremi aynı zamanda Tekirdağ depremi demektir. Fay hattı bizim 22 kilometre deniz tarafında onun için depreme bizimde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizde bu tatbikat sayesinde kendi eksiklerimiz görmüş oluyoruz."

AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI
AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI
AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI
AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI

Avrupa Birliği, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB-MODEX SAHA TATBİKATI, TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI - Son Dakika
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