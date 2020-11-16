AB, Moldova Cumhurbaşkanı seçilen Sandu'yu kutladı - Son Dakika

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, oyların yüzde 57,71'ini alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel , sosyal medyadaki paylaşımında, Sandu'yu seçim zaferinden dolayı kutladıktan sonra Moldova halkının adalet, yolsuzlukla gerçek mücadele ve daha adil bir toplum yolunu seçtiğini belirtti.

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