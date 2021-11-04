AB, Mozambik askerlerini Ensar'us Sunna örgütüne karşı eğitmeye başladı - Son Dakika

Avrupa Birliğinin (AB), Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede Mozambik ordusuna askeri eğitim vermeye başladığı açıklandı.

Mozambik Silahlı Kuvvetler Komutanı Joaquim Mangrasse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu misyon, Mozambik'in savunma operasyonlarına katkıda bulunacak." dedi.

AB'nin eylülde 1100 askeri Mozambik'e gönderdiğini ve bu askerlerin, dün resmen göreve başladıklarını bildiren Mangrasse, eğitimin 2 yıl süreceğini kaydetti.

Mangrasse, "Eğitim bittikten sonra operasyonel eğitim planları hazırlayacağız ve burada eğitilen askerler görev yerlerine gönderilecek." diye konuştu.

Ensar'us Sunna 4 yıldır saldırılar düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı gruba, yerel halk arasında "Eş-Şebab" deniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'e destek için bu ülkede 1500 askerle en fazla birliği olan ülke. Öte yandan ülkede Afrika, Avrupa ve ABD askerlerinden oluşan 3 bin 100'den fazla yabancı asker bulunuyor.