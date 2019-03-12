Son Dakika Haberleri: AB "Muhbirleri" Koruyacak

AB "Muhbirleri" Koruyacak

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) kurumları, birlik yasalarının ihlalini duyuran muhbirlerin tüm üye ülkelerde korunmasını öngören düzenleme konusunda uzlaşı sağladı.

AB
Avrupa Birliği (AB) kurumları, birlik yasalarının ihlalini duyuran muhbirlerin tüm üye ülkelerde korunmasını öngören düzenleme konusunda uzlaşı sağladı.

AB Komisyonu, "muhbirler için yüksek düzeyli koruma" sağlayacak düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, kamu sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda muhbirlik yapan kişilere birlik genelinde koruma sağlanacak.

Kurum veya şirketlerdeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara yönelik güvenli kanallar oluşturulacak.

Muhbirlerin görevden alınması ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmeyecek.

AB ülkeleri, vatandaşlarını muhbirlik ve muhbirlerin korunması hakkında bilgilendirecek.

Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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