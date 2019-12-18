AB, mülteci kabul eden üye ülkelere mali destek verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, mülteci kabul eden üye ülkelere mali destek verecek - Son Dakika

AB, mülteci kabul eden üye ülkelere mali destek verecek

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), 2020 yılında mülteci yerleştirmeyi kabul eden üye ülkelere mali destek vereceğini duyurdu.

AB, mülteci kabul eden üye ülkelere mali destek verecek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), 2020 yılında mülteci yerleştirmeyi kabul eden üye ülkelere mali destek vereceğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, kararın İsviçre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda alındığı bildirildi.

Açıklamada, 2020'de 30 bin mülteciyi üye ülkelere yerleştirmenin hedeflendiği belirtildi.

Mültecilerin yerleştirilmesini kabul eden üye ülkelere mali destek verileceği ifade edilen açıklamada, AB üyesi ülkelere yerleşimler için Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e öncelik verileceği kaydedildi.

Birliğe üye ülkelerin yerleştirdiği her mülteci için AB bütçesinden ilgili ülkeye 10 bin avro aktarılıyor.

AB Komisyonu 2015'te göç krizinin ön saflarında yer alan İtalya ve Yunanistan üzerindeki yükü azaltmak için üye ülkelerin zorunlu kota sistemiyle 160 bin mülteciyi yerleştirmesine yönelik bir karar almıştı. Ancak bu karar çerçevesinde Çekya, Macaristan ve Polonya gibi ülkeler mülteci almayı reddederken, üye ülkelere yerleştirilen mülteci sayısı 65 binde kalmıştı.

Avrupa Birliği, İsviçre, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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