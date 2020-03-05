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AB mülteciler için Türkiye'ye 500 milyon euro aktaracak, vize işlemleri kolaylaşacak - AFP
6 saat önce
Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.
Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.
AFP'ye konuşan bir kaynak 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:11
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