AB mülteciler için Türkiye'ye 500 milyon euro aktaracak, vize işlemleri kolaylaşacak - AFP

Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.



AFP'ye konuşan bir kaynak 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti.