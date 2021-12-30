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AB, Myanmar'a silah ambargosu uygulanmasını istedi - Son Dakika

AB, Myanmar'a silah ambargosu uygulanmasını istedi

30.12.2021 12:09
AB, Myanmar'a silah ambargosu uygulanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun sivillere şiddet uyguladığı gerekçesiyle uluslararası camianın bu ülkeye silah ambargosu uygulaması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun sivillere şiddet uyguladığı gerekçesiyle uluslararası camianın bu ülkeye silah ambargosu uygulaması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da kadın ve çocuklar dahil çok sayıda kişinin ordu tarafından öldürüldüğü haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Myanmar'da askeri rejimin 24 Aralık'ta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 35'ten fazla sivili öldürüp yakmasının kabul edilemez olduğunu belirten Borrell, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Borrell, "Myanmar'da artan şiddet karşısında silah ambargosu dahil olmak üzere daha fazla önleyici uluslararası eylem gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Myanmar'da 1 Şubat'taki darbeden bu yana ordu kurumlarına ve liderlerine yaptırım uyguladıklarını, bu ülkeye mali yardımları dondurduklarını hatırlatan Borrell, AB'nin askeri rejime daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi. Borrell, insani yardıma devam edeceklerini kaydetti.

Askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da, ordunun 24 Aralık'ta aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'dan fazla kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edilmişti.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Avrupa Birliği, Myanmar, Aralık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Myanmar'a silah ambargosu uygulanmasını istedi - Son Dakika


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