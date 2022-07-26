AB Myanmar'daki siyasi idamları kınadı - Son Dakika
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AB Myanmar'daki siyasi idamları kınadı

26.07.2022 00:09
AB Myanmar'daki siyasi idamları kınadı

Avrupa Birliği (AB), darbe sonrası askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan 4 siyasi aktivistin infazını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), darbe sonrası askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan 4 siyasi aktivistin infazını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "AB infazları şiddetle kınıyor ve kurbanların yakınları ile arkadaşlarına en içten taziyelerini iletiyor." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu siyasi güdümlü infazlar, Myanmar'da hukukun üstünlüğünün tamamen ortadan kaldırılmasına ve insan haklarının daha da açık bir şekilde ihlal edilmesine yönelik bir başka adımı temsil ediyor."

İnfazların, askeri yetkililerin korumaları gereken kişilerin yaşamlarına saygı duymadığını gösteren, kınanması gereken eylemler olduğu belirtilen açıklamada "(İnfazlar) Myanmar'daki kutuplaşmayı, şiddeti ve dramatik insani durumu daha da kötüleştirecekler. AB, Myanmar halkının ve onların özgürlük özlemlerinin yanındadır ve askeri rejimi daha fazla gecikme olmaksızın tüm şiddet eylemlerini sona erdirmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar'da askeri yönetim, biri devrik hükümetin milletvekili toplam 4 kişiyi idam etmişti. Ülkede 45 yılın ardından ilk kez idam cezası infaz edilmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Myanmar'daki siyasi idamları kınadı - Son Dakika

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