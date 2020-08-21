AB, Navalnıy'ın Rusya dışında tedavi edilmesini istiyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, Rusya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın Rusya dışında tedavi edilmesi için Rus makamlarının verdiği sözü tutacağına inandıklarını söyledi.

Massrali, günlük basın toplantısında, Navalnıy'ın durumu hakkında endişeli olduklarını, acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılmasını istediklerini, zehirlenme söz konusuysa sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Massrali, "Rus makamlarının Navalnıy'ın güvenli ve hızlı şekilde tedavi için ülke dışına nakledilmesi yönündeki sözlerinde duracaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Alman sağlık yetkililerinin Navalnıy'ı Almanya'da tedavi etme taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Massrali, AB'nin Moskova'daki delegasyonunun temsilcilerinin de Navalnıy'ın ofisiyle yakın temas içinde olduğu bilgisini verdi.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere dün uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. "Zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Omsk Hastanesinde komada bulunan Navalnıy'ı götürmek üzere Almanya'dan bir ambulans uçağının Omsk'a indiği iddia edilmişti. Navalnıy'ın Basın Sözcüsü Kira Yarmış ise doktorların, Navalnıy'ın başka hastaneye nakli konusunda olumsuz görüşe vardığını aktarmıştı.