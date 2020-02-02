AB'nin 15 üyesi, Brexit sonrası 'acil bütçe anlaşması' çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'nin 15 üyesi, Brexit sonrası 'acil bütçe anlaşması' çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

AB'nin 15 üyesi, Brexit sonrası 'acil bütçe anlaşması' çağrısı yaptı

1 saat önce

Portekiz'de bir araya gelen 15 Avrupa Birliği ülkesi, Brexit sonrası bütçe anlaşmasının "aciliyetine" vurgu yaptı.

AB'nin 15 üyesi, Brexit sonrası 'acil bütçe anlaşması' çağrısı yaptı, System.String[]

Portekiz'de bir araya gelen 15 Avrupa Birliği ülkesi, Brexit sonrası bütçe anlaşmasının "aciliyetine" vurgu yaptı.


Cumartesi günü düzenlenen "Uyum Dostları" zirvesi için Portekiz'in Beja kentinde toplanan 15 ülke temsilcileri, bir sonraki Avrupa bütçesi üzerine acilen bir anlaşmaya varılması gerekliliğini bildirdi.

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Avrupa Birliği, Portekiz, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:38 
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