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AB'nin 15 üyesi, Brexit sonrası 'acil bütçe anlaşması' çağrısı yaptı
1 saat önce
Portekiz'de bir araya gelen 15 Avrupa Birliği ülkesi, Brexit sonrası bütçe anlaşmasının "aciliyetine" vurgu yaptı.
Portekiz'de bir araya gelen 15 Avrupa Birliği ülkesi, Brexit sonrası bütçe anlaşmasının "aciliyetine" vurgu yaptı.
Cumartesi günü düzenlenen "Uyum Dostları" zirvesi için Portekiz'in Beja kentinde toplanan 15 ülke temsilcileri, bir sonraki Avrupa bütçesi üzerine acilen bir anlaşmaya varılması gerekliliğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:38
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