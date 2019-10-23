Son Dakika Haberleri: AB'nin 2020 bütçesinde anlaşmazlık
Son Dakika Ekonomi AB'nin 2020 bütçesinde anlaşmazlık

AB'nin 2020 bütçesinde anlaşmazlık

16 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) kurumları arasında 2020 yılı genel bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

AB'nin 2020 bütçesinde anlaşmazlık, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) kurumları arasında 2020 yılı genel bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

AB Konseyi, birliğin 2020 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, bütçeye ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

AB Komisyonu, 2020 bütçe taslağında, gelirleri 168,3 milyar avro, harcamaları ise 153,7 milyar avro olarak belirlemişti.

Üye ülkelerin temsil edildiği AB Konseyi, söz konusu bütçede gelirlerin 166,8 milyar avro, harcamaların 153,1 milyar avro olması yönünde pozisyon almıştı. AP ise bütçede gelirlerin 171 milyar avroya, harcamaların 159 milyar avroya çıkartılmasını talep etmişti. Böylece AB Konseyi ve AP arasında bir müzakere süreci başladı. Taraflar, 18 Kasım'a kadar ortak bir tutum belirleyemezse AB Komisyonu'nun 2020 yılı için yeni bütçe taslağı sunması gerekecek.

- Bütçe hakkında

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, AB'de ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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