AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine karşı ticarette fazla vermesini eleştirmesine rağmen, iki taraf arasındaki dış ticaret açığının ABD aleyhine artması dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine karşı ticarette fazla vermesini eleştirmesine rağmen, iki taraf arasındaki dış ticaret açığının ABD aleyhine artması dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57
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