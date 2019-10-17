Son Dakika Haberleri: AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor
Son Dakika Ekonomi AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor

AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine karşı ticarette fazla vermesini eleştirmesine rağmen, iki taraf arasındaki dış ticaret açığının ABD aleyhine artması dikkati çekti.

AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine karşı ticarette fazla vermesini eleştirmesine rağmen, iki taraf arasındaki dış ticaret açığının ABD aleyhine artması dikkati çekti.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki: Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ABD'yi karıştırdı CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]