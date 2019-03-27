Son Dakika Haberleri: AB'nin Akdeniz'deki Kurtarma Çalışmalarında Gemi Devriyesi Olmayacak

AB'nin Akdeniz'deki Kurtarma Çalışmalarında Gemi Devriyesi Olmayacak

23 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele için kurulan Sofya Operasyonu'nda gemilerin devriyesinin geçici olarak askıya alınması konusunda uzlaştı.

AB'nin Akdeniz'deki Kurtarma Çalışmalarında Gemi Devriyesi Olmayacak, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele için kurulan Sofya Operasyonu'nda gemilerin devriyesinin geçici olarak askıya alınması konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "AB üyesi devletler, Sofya Operasyonu'nu 6 ay uzatma konusunda uzlaştı ancak gemilerin kullanımının geçici olarak askıya alınması da söz konusu. Gemiler olmadan, Sofya Operasyonu görevini etkin biçimde yerine getiremeyecek." dedi.

Kocijancic, Sofya Operasyonu'nun devam etmesi konusundaki uzlaşının karar haline gelmesi için ay sonuna kadar AB Konseyinde onaylanması gerektiğinin de altını çizdi.

Birlik üyelerinden İtalya kıyılarına getirilen göçmenlerin üye ülkelere dağıtılması konusunda ısrarcı bir tutum sergilerken, kimi zaman da söz konusu gemiler, kurtarılan göçmenleri Avrupa'da bırakacak liman bulmakta güçlük çekiyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Sofya, Akdeniz, Avrupa Birliği, Güncel
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