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AB'nin aşı kimliği için imzalar atıldı - Son Dakika

AB'nin aşı kimliği için imzalar atıldı

15.06.2021 12:41
AB'nin aşı kimliği için imzalar atıldı, System.String[]

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde seyahat başta gelmek üzere pandemi bağlantılı kısıtlanan bazı özgürlükleri mümkün kılacak düzenleme için son adım atıldı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde seyahat başta gelmek üzere pandemi bağlantılı kısıtlanan bazı özgürlükleri mümkün kılacak düzenleme için son adım atıldı. Aşı kimliği düzenlemesi imzalandı.Korona pandemisi nedeniyle bir yıldan uzun süredir Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahat başka olmak üzere pek çok özgürlüğe kısıtlamalar getirildi. 1 Temmuz'dan itibaren ise üye ülkelerde geçerli olması planlanan dijital aşı kimliği belgesi ile söz konusu kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin düzenleme bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa'nın katıldığı bir törenle imzalandı.

Törenin ardından bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dijital aşı kimliğinin açık ve dijital Avrupa'nın sembolü olduğunu söyledi ve dijital çağdaki dünyada AB'nin öncü rolünün de kanıtı olduğunu ifade etti.

Aşı kimliğinin teknik alt yapısının üye 15 ülkede çarşamba gününden itibaren koordineli şekilde bağlantıya geçirilmesi hedefleniyor. Dijital olan aşı kimliği, adından da anlaşılacağı üzere taşıyan kişinin AB içinde geçerli kabul edilen bir aşıyı olup olmadığına, aktüel test sonucuna veya Covid-19 hastalığını atlatıp atlatmadığına dair verileri içeriyor. Dijital kimliğin yanı sıra belge kağıt formunda da vatandaşlara verilebilecek. Bazı ülkeler söz konusu aşı kimliğini vatandaşlarına dağıtmaya başladı bile. Bunlar arasında Almanya da var.

Almanya'da aşı kimliğine yoğun ilgi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde geçerli olması öngörülen dijital aşı kimliği Almanya'da bugünden itibaren dağıtılmaya başladı. Bugün itibarı ile Almanya'da vatandaşlar, eczanelerden mevcut sarı ve katlanabilir olan, vurulan aşıların işlendiği belgeden oluşan aşı kimliğinin yanı sıra dijital aşı kimliği de alabiliyor. Uygulama, 1 Temmuz'dan itibaren AB'de geçerli olacak, koronaya dair kişisel hastalık verileri de bu belgede özetlenecek.

Almanya Eczacılar Birliği de dijital belgeye ilginin çok yüksek olduğunu açıkladı. Söz konusu belge siyah-beyaz görselden oluşan bir QR kodu. Bu kod, AB'nin 1 Temmuz itibariyle seyahatlerde kolaylık sağlamasını planladığı uygulamada standart verileri içermek üzere tasarlandı. Bunların başında da aşı olunup olunmadığını, Covid-19 atlatılıp atılmadığını veya aktüel testin sonucu yer alıyor.

Aşı kimliği AB vatandaşları ile AB'de ikamet hakkı bulunan kişilere ve AB ülkelerine seyahat hakkına sahip olanlara verilebilecek. Siyah-beyaz görünümlü koddan oluşan görsel, cep telefonlarına indirilen farklı aplikasyon yani uygulamalar üzerine tutulduğunda içerikteki verilerin okunması mümkün hale geliyor. Uygulamaya AB üyesi ülkeler ile İzlanda, Lichtenştayn, Norveç ve İsviçre de dahil. Aşı olan kişilerin seyahatlerini kolaylaştıracak olan bu dijital kimlikte Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onaylı BioNTech- Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları yer alacak.

AB üyesi ülkelerden özellikle turizm geliri yüksek olanlar uygulama için uzun süre bastırmıştı. Ancak Almanya ve Fransa gibi nüfusu büyük ve yaşlı olanlar uygulamaya başta şüpheli bakmış, ancak aşılamada ilerlenme sağlanması mümkün hale gelince uygulamaya yeşil ışık yakmışlardı.

dpa/ ETO, HS

(c)

AB'nin aşı kimliği için imzalar atıldı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Portekiz, Almanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam AB'nin aşı kimliği için imzalar atıldı - Son Dakika


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