AB'nin Atlantik Okyanusu'ndaki trol avcılığı yasağı İspanyol balıkçılardan tepki aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun hassas deniz ekosistemleriyle ilgili aldığı kararla Atlantik Okyanusu'nda dipte trol avcılığına yasak getirmesi, bu bölgede aktif olarak avlanan İspanyol balıkçıların tepkisini çekti.

AB'nin, 9 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren, ekolojik gerekçelerle Atlantik Okyanusu'nda dipte avlanmaya getirdiği yasağa İspanya karşı çıktı.

Balıkçılık sektörünün önemli geçim kaynağı olduğu ülkenin kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki balıkçılar hafta sonundan bu yana düzenledikleri eylemlerle AB'yi protesto etti.

Yasağın Galisya bölgesinde yılda 800 milyon avrodan fazla ekonomik kayba neden olacağını ve 4 bin 400 balıkçıyı etkileyeceğini açıklayan sektör temsilcileri hükümetten acil olarak müdahale etmesini istedi.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti de Atlantik Okyanusu'nda 400 metre derinliğe kadar olan bazı bölgelerde avlanmaya izin verilse de genel olarak getirilen avlanma kısıtlamalarına AB Adalet Divanı'nda itiraz edeceğini duyurdu.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, İspanyol balıkçıların Atlantik'te yasak getirilen 87 bölgenin 41'inde avlanmaya devam etmesi için onay aldıklarını, diğer girişimlerin de devam ettiğini söyledi.

AB'nin yasağı, bölgede avlanan Portekiz, Fransa ve İrlanda'daki balıkçıları da etkiliyor.

Çevreci dernekler ise AB'nin derin sularda balık avcılığına yönelik getirdiği kısıtlamaları memnuniyetle karşılıyor.