Son Dakika Haberleri: AB'nin başkanları için pazarlık maratonu başlıyor

AB'nin başkanları için pazarlık maratonu başlıyor

9 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde 4 gün süren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçları netlik kazanırken, AB liderleri kurumların boşalacak başkanlık pozisyonları için pazarlık sürecine hazırlanıyor.

AB'nin başkanları için pazarlık maratonu başlıyor, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde 4 gün süren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçları netlik kazanırken, AB liderleri kurumların boşalacak başkanlık pozisyonları için pazarlık sürecine hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18 
Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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