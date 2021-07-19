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AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi: "Normalleşme konusunda çok az ilerleme kaydettik" - Son Dakika

AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi: "Normalleşme konusunda çok az ilerleme kaydettik"

19.07.2021 19:37
AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi:

Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, tarafların farklı yaklaşımları nedeniyle normalleşme konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, tarafların farklı yaklaşımları nedeniyle normalleşme konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Lajcak, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun ikinci turunun ardından yaptığı açıklamada "Toplantı zordu ve tarafların normalleşmeye yönelik çok farklı yaklaşımlarını gösterdi. Bugün çok az ilerleme kaydettik." dedi.

Pek çok somut teklifin tartışıldığını belirten Lajcak, "Taraflar baş müzakerecilerin AB'nin kolaylaştırıcılığında düzenli olarak her ay bir araya gelmesine karar verdi." diye konuştu.

Liderlerin ayrıca üçüncü tur için eylülde Brüksel'de buluşmaya karar verdiğini bildiren Lajcak, iki ülkenin AB üyeliğinin ilişkileri normalleştirmeye bağlı olduğunun altını çizdi.

Belgrad-Priştine Diyaloğu, AB ara buluculuğunda 2011'den bu yana sürüyor.

Avrupa Birliği, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi: 'Normalleşme konusunda çok az ilerleme kaydettik' - Son Dakika


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