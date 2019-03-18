AB'nin Bilim Karavanı Öğrencilere Kodlamayı Öğretecek

AVRUPA Birliği (AB) ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hayata geçirilen 'Bilim Karavanı'nın 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşması hefdefleniyor.

AVRUPA Birliği (AB) ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hayata geçirilen 'Bilim Karavanı'nın 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşması hefdefleniyor. Karavanın ilk durağı ise Mersin'in Tarsus ilçesi oldu. Projenin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Bu, çocukların aynı zamanda kendilerine yönelik saygılarını da destekleyen bir çalışma" dedi.



AB ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hayata geçirilen 'Bilim Karavanı'nın ilk durağı Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan Şehit Buminkan Ortaokulu oldu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da porje kapsamında kente gelerek öğrencilerle buluştu.



Okul girişinde Büyükelçiler Christian Berger ve Martin Erdmann, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. İki büyükelçi daha sonra bahçede sıkma yapan kadınları bir süre izledikten sonra okul binasında çıktı. Burada önce idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen büyükelçiler, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ın da eşlik ettiği büyükelçiler daha sonra karavana inerek, öğrencilerle birlikte robotik kodlama atölyesinde çalışma yaptı.



BİLİM KARAVANIYLA EĞLENCELİ EĞİTİM



Karavan ziyaretinin ardından konuşan Berger, AB ve Türkiye'nin, yıllardır eğitim alanında iş birliği yaptığını belirterek, "Bilim Karavanı, çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor. Bu şekilde çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgilerini uyandırmaya çalışıyoruz. İşin sadece eğitim yönü yok bir de eğlence yönü var. Çünkü sınıfta oturmak yerine burada oyun oynar gibi bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla pratik açıdan hem öğrenme hem de eğlenme var. Bilim karavanı Türkiye genelinde 20 ili ziyaret edecek. Her gittiği kentte pek çok okulda eğitime katkıda bulunup, ilerletmeye çalışacak" dedi



Erdmann da, Bilim Karavanı'nı, 1990'larda meşhur bir şarkının adı olan 'Sevgi Karavanı' olarak da tanımladıklarını ifade ederek, "Bu, çocukların aynı zamanda kendilerine yönelik saygılarını da destekleyen bir çalışma. Suriyeli çocuklarla da çalışılıyor. Suriyeliler açısından da bir kayıp nesil olmalarının önüne geçiliyor. Özellikle en genç nesli hedefliyoruz. En genç nesli, geleceğin modern teknikleriyle aşina hale getirmek istiyoruz. Mesela 3D baskı gibi teknolojinin diğer alanlarıyla aşina hale getirmek istiyoruz. Bu projenin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşılmış olacak" diye konuştu.



Ardından da heyete yöre kadınlarının hazırladığı sıkma ve ayran ikram edildi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in Yunan eşi Marilena Georgiadou Berber de mahalleli kadınların açtığı sıkma bazlamaları pişirerek keyifli anlar yaşadı.



Bu arada, 5 gün boyunca kentin çeşitli noktalarındaki okullarda öğrencilerle buluşacak olan proje kapsamında hazırlanan 9 metrelik karavan, 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat edip, 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak.



- Mersin

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