AB'nin Brexit Erteleme Önerisinin Ardından Avrupa Piyasaları Karışık
29 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği'nin Brexit'in ertelenmesi önerisini kabul etmesinin ardından karışık hareket ediyor.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği
'nin Brexit'in ertelenmesi önerisini kabul etmesinin ardından karışık hareket ediyor. Birleşik Krallık
Avam Kamarası'nın Başbakan Theresa May
'in anlaşmasını onaylaması durumunda Birleşik Krallık'ın AB
'den ayrılması 22 Mayıs'a kadar ertelenebilecek fakat söz konusu anlaşmanın reddedilmesi durumunda Brexit ertelemesi 12 Nisan'a kadar uzatılacak. Brexit gelişmelerinin yanında Avrupa veri gündeminde AB ve Almanya
Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamları bekleniyor. Londra
'da FTSE TSİ 11: 15'te yüzde 0.19 düşerken, AstraZeneca Plc TSİ 11: 16'da yüzde 1.30 değer kaybederek söz konusu düşüşe öncülük etti. Aynı dönemde Frankfurt
'ta DAX yüzde 0.35 artarken, Wirecard TSİ 11: 16'da yüzde 2.72 yükseldi. Paris
'te CAC TSİ 11: 15'te yüzde 0.24 değer kazandı.
Euro dolar karşısında TSİ 11: 16'da 1,1372 dolardan işlem gördü. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55 Kaynak: DHA
Dolar Son 4,5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek
Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor