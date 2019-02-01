Son Dakika Haberleri: AB'nin Çelik İthalatına Getirdiği Sınırlamalar Yürürlüğe Giriyor

AB'nin Çelik İthalatına Getirdiği Sınırlamalar Yürürlüğe Giriyor

1 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği tarifelerden sonra, AB'ye yapılan çelik ürünleri ithalatına yönelik sınırlamaları Cumartesi günü uygulamaya geçecek.

AB'nin Çelik İthalatına Getirdiği Sınırlamalar Yürürlüğe Giriyor, System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği tarifelerden sonra, AB'ye yapılan çelik ürünleri ithalatına yönelik sınırlamaları Cumartesi günü uygulamaya geçecek.

AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açıklamaya göre Haziran 2021'e kadar  tüm çelik ithalatı kotaya tabi olacak.

Resmi Gazete'deki açıklamada, "ABD'nin çelik ürünlerine vergi uygulama kararı üzerine, Avrupa Birliği'nden karşılık olarak, Mart 2018 tarihinde bir Komisyon araştırması başlatıldı. Bu araştırma, AB'ye yönelik çelik ürünleri ithalatının keskin bir şekilde yükselmekte olduğunu gösterdi" denildi.

Buna göre, Avrupalı üreticilerin endişelerini yatıştırmak için tüm çelik ithalatı Temmuz 2021'e kadar kotalara tabi olacak. Avrupalı üreticiler Avrupa piyasalarında artık ABD'ye ithal edilmeyen çelik ürünleri olabileceğini belirtiyorlar.

Avrupa Komisyonu Ocak ayında yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin "koruma önlemleri" koyma planını desteklediğini ve kesin tedbirlerin Şubat ayının başlarında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

Ekonomi
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